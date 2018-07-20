Тест и обзор смартфона Motorola Moto G6 Play: средний класс по цене бюджетника

Итоги теста Производительность и оснащение тоже оказались на отличном уровне. Как обычно это и бывает, интегрированная камера мобильного телефона на подвиги не способна — и данная модель исключением не стала: изображения получаются лишь посредственными. Преимущества стабильное и высококачественное исполнение хорошие характеристики дисплея отличная продолжительность времени автономной работы Недостатки лишь удовлетворительные фотографии разрешение дисплея 720p WLAN лишь n-стандарта Результаты тестирования Motorola Moto G6 Play Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 103 из 162 Соотношение цена/качество: 91 Производительность и управление (35%): 75.9 Оснащение (25%): 76.8 Аккумулятор (15%): 84.5 Дисплей (15%): 84 Фотокамера (10%): 63.7 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 77% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Тест Motorola Moto G6 Play: дисплей и аккумулятор

Motorola Moto G6 Play — это смартфон среднего класса по очень привлекательной цене. На момент проведения тестовых испытаний стоимость лежит в районе между 13000 и 15000 рублей в самых доступных магазинах, что при сравнении с характеристиками дает очень хорошее соотношение цены и качества.

В нашем «онлайн»-сценарии тестов на выносливость данный смартфон со своим аккумулятором емкостью 4000 мАч смог продержаться 9 часов 15 минут — этого в любом случае должно быть достаточно для одного или даже двух дней нормальной эксплуатации без похода к розетке.

Однако, справедливости ради стоит сказать, что продолжительность времени автономной работы при таких размерах батареи выглядит достижением сомнительным. Многие конкуренты из того же среднего класса добиваются аналогичных показателей с гораздо меньшими аккумуляторами. Здесь еще есть пространство для оптимизации.

Продолжительность процесса зарядки жестко встроенного энергохранилища с 0 до 100 процентов занимает около 2,5 часов. Для батареи таких размеров это хорошо, но некоторые конкуренты с сопоставимой продолжительностью времени автономной работы заряжаются на добрых полчаса быстрее — например, Honor 10.

В плане дисплея Motorola Moto G6 Play демонстрирует тоже в целом хорошие результаты. В частности, нам нравится максимальная яркость в 485 кд/м2. Шахматная контрастность здесь тоже находится в приличном для смартфона среднего класса диапазоне — 131:1. Только разрешение 5,7-дюймовой панели оставляет желать лучшего.

В то время, как большая часть конкурентов уже давно предлагает по меньшей мере Full-HD (при соотношении сторон 16:9 это означает 1920х1080 пикселей), Motorola G6 Play может похвастать лишь 1440х720 пикселями. Соответственно низкой получается и плотность изображения — 281 ppi. Производительность, оснащение и цифровая камера

В плане производительности G6 Play особого восторга не вызывает, однако предлагет солидную аппаратную базу для того, чтобы эксплуатация смартфона была быстрой. В качестве сердца системы компания Motorola использует Qualcomm Snapdragon 430, «систему на чипе» с восемью ядрами.

Тактовая частота выставлена на уровне слабых 1,4 ГГц, что типично для чипов среднего класса. Также здесь есть 3 Гбайт оперативной памяти, которых для Android вполне достаточно. Кстати, про Android: Motorola устанавливает на устройство Android 8.0, что соответствует актуальным стандартам при выпуске новых телефонов. По всей вероятности, апдейт до следующей «главной» версии операционной системы данный смартфон получить должен. На Android 10 и выше можно скорее всего не ждать. Еще одной релевантной отличительной чертой является встроенное флеш-хранилище емкостью 32 Гбайт, которое можно расширить с помощью карты памяти стандарта Micro-SD. Такие стандартные вещи, как Bluetooth 4.2, гнездо для 3,5-мм аудиоштекера и порт Micro-USB для зарядки и подключения к компьтеру здесь тоже имеются.

В последние годы интегрированные камеры превратились в чуть ли не один из самых больших отличительных признаков современных смартфонов. В частности, по ним мы можем довольно четко отличить друг от друга модели начального, среднего и топового класса. Moto G6 в этом отношении показывает средние результаты.

Изображения, сделанные при дневном оснащении, заслуживают внимания, но при наступлении сумерек качество заметно падает. Таким образом, кто выбирает мобильный телефон, чтобы получать прежде всего возможность быстро делать хорошие фотографии, тот с G6 Play скорее всего счастлив не будет. Результаты тестирования Motorola Moto G6 Play Альтернативные варианты:

Топ до 15000 рублей: Motorola Moto G5s plus

Многие покупатели не хотят отдавать за смартфон более, чем 15000 рублей — и это понятно, ведь для нормального использования WhatsApp, Facebook, Instragram и им подобных приложений топовый смартфон вовсе не является необходимостью.

В ценовом диапазоне до 15000 рублей очень интересным можно назвать Motorola Moto G5S Plus (примерно 12000 рублей). Во время теста особенно интересными показались нам замечательный аккумулятор и хороший дисплей.

Но и здесь проблемным местом является скорее посредственная камера.

Хорошая камера: HTC 10 Evo Хорошие фотографии с цифровой камеры смартфона и доступная цена — скорее редкая комбинация. Но HTC 10 Evo (около 13000 рублей) делает возможным именно это.

Во время тестовых испытаний интегрированная сюда камера все-таки достигла результата в 82,2 из 100 возможных процентных пунктов, а это определенно заслуживает внимания.

Дисплей, производительность и оснащение также лежат на хорошем уровне. Вот только продолжительность времени автономной работы получилась несколько ниже средней по рейтингу.

Характеристики и результаты тестирования Motorola Moto G6 Play Соотношение цена/качество 91 ОС при тестировании Android 8.0 Актуальная ОС Android 8.0 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 175 г. Длина x Ширина 155 x 73 мм; Толщина 9,6 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 5,5 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 1,1 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 23,4 с Качество звука (громкая связь) хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 430 Архитектура процессора Частота CPU 1.400 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 3,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 4.000 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 9:15 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:33 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 3,6 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 — LTE: Cat. 12 — Экран: тип LCD Экран: диагональ 5,7 дюйма Экран: размер в мм 65 x 130 мм; Экран: разрешение 720 x 1.440 пикселей Экран: плотность точек 281 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 485,7 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 47:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 131:1 Камера: разрешение 13,0 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.486 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков хорошо Камера: шумы VN1 1,8 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 3,5 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 1,23 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 1.920 x 1.080 пикселей Фронтальная камера: разрешение 13,0 Мпикс LED-индикатор — Радиоприемник да Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 25,9 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB micro-USB 2.0 Bluetooth 4.2 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR — Версия прошивки при тестировании OPP27.91-25 Дата теста 2018-05-18 Читайте также: Мощный и недорогой смартфон с хорошей камерой: обзор Motorola Moto G5S Тест и обзор Motorola Moto X4: чужой среди своих Фото: компании-производители