Можем и замгубернатора подключить. Как Тюменская область добилась лидерства в рейтинге инвестиционной привлекательности

Принцип одного окна

В результате работы с инвесторами за десять лет в Тюменской области было открыто 49 новых крупных производств. В 2017 году запущен 21 новый проект, еще 31 производство находится на стадии строительства. Получатели господдержки создали в Тюменской области более 6 тысяч новых рабочих мест. Сейчас в реестре находится 600 инвестиционных проектов на сумму 1,6 триллиона рублей.

По мнению директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, успех в развитии инвестиционной деятельности во многом обусловлен работой самих предпринимателей.

«Рост инвестиций в основной капитал, занятость и другие показатели, характеризующие индекс промышленного производства, — это их заслуга. Если же говорить о роли региональных структур, то для работы с инвесторами мы внедрили проектный подход, который предусматривает обширный комплекс поддержки и взаимодействия с бизнесом», — рассказал Леонид Остроумов.

Работа с инвесторами ведется в режиме одного окна, роль которого выполняет фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». В фонде создана «Фабрика проектов».

«Это рабочая группа, которая оценивает все составляющие инвестпроекта, а также помогает инвестору сориентироваться во всем многообразии форм господдержки», — рассказывает Остроумов.

В числе главных инструментов поддержки, которые применяют профильные структуры регионального правительства, — упрощение процедур подключения к инженерным сетям, предоставление земельных участков, инфраструктуры, налоговых льгот, выгодных займов (3% годовых на 3 года) и многое другое.

Также департамент оказывает предпринимателям помощь в получении грантов и другой поддержки от федеральных структур, таких как Фонд развития промышленности , «Корпорация МСП» и других.

Командная работа

Помимо принципа одного окна, который, к слову, отчасти или полностью присутствует и в других регионах, лидерство Тюменской области в рейтинге инвестиционной привлекательности объясняется и другими вещами. «Наверное, это результат командной работы, и это не только наше мнение, — заметил Леонид Остроумов. — У нас выстроено четкое взаимодействие не только внутри профильных ведомств в правительстве Тюменской области, но и с муниципальными образованиями, и с территориальными подразделениями федеральных органов власти, и с ресурсоснабжающими организациями. Это позволяет оперативно решать проблемы инвесторов».

Эти отношения в свое время закрепил меморандум о создании благоприятного инвестиционного климата в Тюменской области, разработанный губернатором.

За каждым инвестором и проектом закреплен конкретный представитель из органов правительства и фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

«У нас разработан регламент, в соответствии с которым каждый проект сопровождает определенный куратор. Он помогает при выборе площадки под строительство, в переговорах с потенциальными заказчиками», — подчеркнул Остроумов. Для подобных целей в муниципалитетах созданы советы по развитию малого и среднего предпринимательства, куда входят главы районов и их заместители.

Тезис о командной работе подтверждает и генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. «За последние шесть лет конкуренция между регионами в инвестиционной сфере серьезно ужесточилась. При этом набор инструментов, механизмов и стимулов везде одинаков. У субъектов нет особых полномочий, все регулируется на федеральном уровне. Поэтому на первый план выходит сила региональной команды. Этому аспекту в Тюменской области уделяется особое внимание. Мы постоянно учимся, перенимаем чей-то опыт, повышаем навыки и компетенции в работе с инвесторами, в строительстве эффективных коммуникаций. Сегодня система выглядит так, что мы можем в любое время позвонить кому-то в правительстве, вплоть до замгубернатора, если необходимо решить какой-то вопрос инвестора. И это во многом уникальная структура», — отмечает Ольга Романец.

Беспрецедентные условия для индустриальных парков

Столь же уникальной представляется практика работы индустриальных парков. За два года в Тюменской области уже удалось практически полностью укомплектовать первый, «Боровский», и в значительной степени продвинуться в развитии второго — «Богандинского». Также на волне успеха был создан третий, с региональной спецификой — агроиндустриальный парк в Ишимском районе.

Как отмечает Ольга Романец, во многих субъектах куда более старые индустриальные парки до сих пор стоят пустые.

Секрет — в беспрецедентных условиях: 100–300 рублей аренды в месяц за гектар земли, бесплатное подведение всех инженерных сетей и дорог, налоговые льготы, административное сопровождение и так далее.

Работа в режиме 24/7 Один из участников кураторской работы — заместитель генерального директора по взаимодействию с инвесторами фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игорь Борисов заверил, что сотрудники, сопровождающие проекты, готовы оказывать помощь инвесторам в режиме 24/7.

«Это на самом деле так. У нас нет такого, что рабочий день окончен, выходной, праздник — и мы не отвечаем на звонки. Для инвестора это очень важно, чтобы не искать, куда еще обратиться за помощью. При этом каждый специалист решает вопрос на уровне своей компетенции, заместители губернатора или непосредственно глава региона подключаются только на очень сложных вопросах, когда ресурсов других уже недостаточно», — рассказал Игорь Борисов.

Инвесторы подтверждают

С высказываниями представителей региональных структур полностью солидарны представители компаний, которые в свое время запустили инвестиционные проекты в Тюменской области.

«Этот регион мы выбрали неслучайно, — рассказывает директор завода ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» Олег Горун. — Немецкое руководство нашего концерна рассматривает его как очень перспективный с точки зрения дальнейшего развития бизнеса. И мы очень благодарны руководству области за ту поддержку, которую здесь получили. Мы приобретали старую промплощадку, с этим было связано много проблем. Но все вопросы удалось оперативно решить как раз благодаря тому самому режиму одного окна. Показательно, что с 2011 года мы увеличили мощность производства здесь более чем в 5 раз. И можно без преувеличения сказать, что проект «КНАУФ Инсулейшн» в Тюмени состоялся во многом благодаря поддержке региональной команды и лично губернатора».

Об исключительности региона говорит и директор представительства ООО «ЛУКойл — Западная Сибирь» в Тюмени Николай Павлов . Он напомнил, что буквально на днях врио губернатора Александр Моор и глава компании Вагит Алекперов подписали новое стратегическое соглашение о сотрудничестве «ЛУКойла» и Тюменской области. «Наше взаимодействие развивается весьма успешно. Мы активно взаимодействуем с инвестиционным блоком правительства области, которое очень творчески подходит к своей работе. Работать здесь для нашей компании очень приятно и интересно», — подчеркнул Николай Павлов.

Помимо нефтегазовых мощностей, расположенных в северных округах, на базе областного центра компания участвует в развитии научного кластера и подготовке квалифицированных кадров.

Эксперты единодушно пришли к выводу, что все, что может быть сделано на уровне региона для поддержки инвесторов, уже реализовано. Главное ограничение заключено в несовершенстве федерального законодательства, которое, как выразились некоторые участники, не успевает за работой регионов в этом направлении. И здесь даже ресурса в лице губернатора может оказаться недостаточно.