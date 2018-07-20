США должны быть ответственными за свои политические установки и действия — МИД КНР

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — Китай в пятницу призвал Соединенные Штаты иметь чувство ответственности в формировании политических установок, выражении мнений и принятии решений, а также сделать так, чтобы свои слова и поступки способствовали управлению миром, а не созданию беспорядка.

Об этом сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания директора Национального совета по торговым вопросам при Белом доме Питера Наварро. Он недавно отметил, что Китай попал в игру с нулевым результатом с другими странами мира по торговым вопросам.

Напомнив, что недавние высказывания некоторых американских чиновников выдавали черное за белое, Хуа Чуньин отметила, что Китай всегда выступает против менталитета холодной войны, и не будет участвовать в игре с нулевой суммой.

Содействие созданию международных отношений нового типа, характеризующихся взаимным уважением, справедливостью и взаимовыгодным сотрудничеством, и формирование сообщества единой судьбы человечества являются общей целью китайской дипломатии, сказала дипломат.

Благодаря быстро растущей экономике Китая и его огромному потребительскому рынку многие американские компании заработали много денег на китайском рынке, сказала Хуа Чуньин.

Однако, Соединенные Штаты высоко держат дубинку, но не позволяют другим защитить себя, закрывают свою дверь, но просят других открыть дверь безоговорочно, ставят свои интересы выше интересов других стран и международных правил в пользу своих внутриполитических потребностей и собственных интересов, отметила она. -0-