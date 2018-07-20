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Союз журналистов России поддержал создание нового закона о СМИ
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Союз журналистов России поддержал создание нового закона о СМИ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина о разработке нового закона о СМИ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.
"Мы всецело поддерживаем необходимость разработки нового закона, и не только мы, но и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказал собеседник ТАСС.
18 июля данную инициативу на встрече с представителями Госдумы и СЖР озвучил президент ТПП. По его словам, «без коренного изменения дальнейшее развитие отрасли невозможно».
По словам Соловьева, изменение законодательства в области СМИ давно назрело — действующий закон «О средствах массовой информации», принятый в 1991 году, устарел морально и технологически, не содержит многие необходимые в современных реалиях определения.
Он также информировал, что к осени будет создана рабочая группа для обсуждения проекта нового закона, а в октябре в Сочи в рамках медиафорума «Инфорум Союза журналистов России» представителям российских СМИ будет предложено его широкое обсуждение.
Инициатива может быть вынесена на весеннюю сессию Госдумы в 2019 году.
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