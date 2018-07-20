Вакансии дня: PR-менеджер и аналитик

Account manager / PR Куда: The XYZ Communications — PR-агентство.

Обязанности:

составлять медиаплан / контент-план / стратегию;

самостоятельно писать тексты (колонки, кейсы, обзоры, релизы);

инициировать публикации;

вести соцсети (составлять контент-план, писать крутые короткие посты).

Требования:

разбираться в технологиях (ИИ, блокчейн, робототехника), в искусстве (кино, театр, живопись) и в бизнесе;

наличие инициированных публикаций в бизнес-СМИ за последний год;

опыт работы in-house или в агентстве от 2 лет (уметь выполнять жесткие KPI).

Условия:

работать можно как удаленно, так и в офисе (м. Проспект Мира, Москва );

оплата по рынку;

интересные проекты.

Откликнуться на резюме можно на HeadHunter, в сопроводительном письме прикрепить ссылки на инициированные кандидатом тексты в бизнес-СМИ, которые он считает наиболее удачными и объяснить почему.

Аналитик-маркетолог

Куда: Ключ — сеть рабочих пространств.

Обязанности:

запускать рекламные кампании;

выдвигать и тестировать гипотезы, анализировать результаты и выявлять закономерности для повышения эффективности работы каналов привлечения;

проектировать, запускать и оценивать A/B-тесты;

анализировать информацию из БД Ключа и систем аналитики;

анализировать воронку привлечения клиентов: трафик и его конверсию в заявки по источникам;

разрабатывать ключевые метрики, исследовать причины роста или падения спроса;

взаимодействовать с отделом продаж и IT для создания и развития системы аналитики;

участие в планировании и прогнозировании, определении тактических и стратегических целей.

Требования:

иметь опыт продуктовой аналитики;

быть знакомым с основными рекламными сетями и маркетинговыми инструментами;

владеть знанием методологии А/В-тестирования, пониманием расчета DAU/MAU, churn rate, LTV, retention;

владеть SQL и уметь писать сложные запросы;

понимать и анализировать статистику.

Большим плюсом будет:

опыт продуктового менеджмента;

опыт программирования;

владение Python.

Условия:

занятость на полный рабочий день;

зарплата по результатам собеседования;

оформление по ТК РФ

работа в молодом и комфортном коллективе

Письма с темой «Аналитик-маркетолог» высылать на hr@thekey.space.