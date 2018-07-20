Вакансии дня: PR-менеджер и аналитик 

Account manager / PR Куда: The XYZ Communications — PR-агентство.
Обязанности:
составлять медиаплан / контент-план / стратегию;
самостоятельно писать тексты (колонки, кейсы, обзоры, релизы);
инициировать публикации;
вести соцсети (составлять контент-план, писать крутые короткие посты).
Требования:
разбираться в технологиях (ИИ, блокчейн, робототехника), в искусстве (кино, театр, живопись) и в бизнесе;
наличие инициированных публикаций в бизнес-СМИ за последний год;
опыт работы in-house или в агентстве от 2 лет (уметь выполнять жесткие KPI).
Условия:
работать можно как удаленно, так и в офисе (м. Проспект Мира, Москва);
оплата по рынку;
интересные проекты.
Откликнуться на резюме можно на HeadHunter, в сопроводительном письме прикрепить ссылки на инициированные кандидатом тексты в бизнес-СМИ, которые он считает наиболее удачными и объяснить почему.
Аналитик-маркетолог
Куда: Ключ — сеть рабочих пространств.
Обязанности:
запускать рекламные кампании;
выдвигать и тестировать гипотезы, анализировать результаты и выявлять закономерности для повышения эффективности работы каналов привлечения;
проектировать, запускать и оценивать A/B-тесты;
анализировать информацию из БД Ключа и систем аналитики;
анализировать воронку привлечения клиентов: трафик и его конверсию в заявки по источникам;
разрабатывать ключевые метрики, исследовать причины роста или падения спроса;
взаимодействовать с отделом продаж и IT для создания и развития системы аналитики;
участие в планировании и прогнозировании, определении тактических и стратегических целей.
Требования:
иметь опыт продуктовой аналитики;
быть знакомым с основными рекламными сетями и маркетинговыми инструментами;
владеть знанием методологии А/В-тестирования, пониманием расчета DAU/MAU, churn rate, LTV, retention;
владеть SQL и уметь писать сложные запросы;
понимать и анализировать статистику.
Большим плюсом будет:
опыт продуктового менеджмента;
опыт программирования;
владение Python.
Условия:
занятость на полный рабочий день;
зарплата по результатам собеседования;
оформление по ТК РФ;
работа в молодом и комфортном коллективе
Письма с темой «Аналитик-маркетолог» высылать на hr@thekey.space.