Облава на купальщиков

Настоящую облаву на купальщиков «диких» пляжей устроили сегодня сотрудники полиции, ГИМС и МЧС . На самом деле такие рейды проводятся еженедельно, но на этот раз проверяющие взяли с собой журналистов.

Первая точка — очень популярный в народе пляж — на Улыбышевском карьере, который расположен напротив городского кладбища. Данный водоем хоть и является любимым местом отдыха жителей областного центра, но территориально расположен в Судогодском районе. Так что право наложения штрафа есть у чиновников местной администрации — Вяткинского сельского поселения. На подмогу чиновникам прибыла целая «0группа захвата» УМВД

В выходные дни, а также по вечерам в будни, особенно в жаркую погоду, здесь собирается до тысячи отдыхающих одновременно. Но сегодня контролерам не повезло. То ли из-за не особо жаркой погоды, то ли из-за слишком большой суеты, которую наделали люди в погонах, ни одно купальщика поймать не удалось.

Как пояснил журналистам зам. главы администрации Вяткинского сельского поселения Игорь Скуратович, почти каждую неделю возле карьера вывешивают таблички о запрете купания, но люди их отдирают, дабы избежать наказания. А штраф за купание в неположенном месте немалый — от 800 до 4000 рублей!

Муниципальный чиновник объяснил журналистам причины, по которым на этом замечательном водоеме нельзя устроить официальный пляж:

— Постановлением главы администрации определены водные объекты, где запрещено купание, и этот водоем относится к их числу. По требованиям к пляжам есть такой норматив, как глубина в местах купания. Эти требования здесь не соблюдаются — здесь очень большие глубины. На расстоянии 25 метрах от берега глубина не должна превышать 2,5 метра, здесь, как известно, уже в 3-4 метрах от берега глубина составляет 5-6 метров. Так что, оборудование пляжа здесь невозможна по техническим причинам.

Несолоно хлебавши уехали с водоема и сотрудники ГИМС. Сегодня в полдень на водоеме не зафиксировано ни одного гидроцикла, хотя в выходные одновременно здесь бывает до полутора десятков водных мотоциклистов. Сотрудники ГИМС вправе проверить наличие техпаспорта, документов на гидроцикл и удостоверение на право вождения, а в случае выявленных нарушения — оштрафовать владельца.

И все-таки без «улова» контролеры не остались. В ходе рейда было принято решение посетить один из самых популярных официальных пляжей города — на Семязинском пруду. Как мы уже сообщали, на этом водоеме, а также на всех остальных официальных пляжах города Владимира (озеро Глубокое, Содышка, «Орловский пляж» на Клязьме, Семязинский пруд), купание пару недель назад было запрещено по предписанию Роспотребназора, обнаружившего значительное превышение ПДК в воде по микробиологическим загрязнителям, в первую очередь — кишечной палочке.

На будкой спасателя Семязинского пляжа вывешен черный флаг, а сам спасатель посапывает на кушетке.

Но, несмотря на запрет, некоторых все же тянет в воду. Когда в пруд окунулись трое купальщиков, к ним наперерез бросились чиновники владимирской мэрии и спасатели МЧС. Особенно досталось мальчику, который искупал в пруду свою громадную собаку — так вот откуда берется злополучная палочка в водоемах!

Правда, штрафовать малолетнего нарушителя не стали. Специалист отдела ГО по Ленинскому району владимирской мэрии Лариса Чернышова ограничилась проведением профилактической беседы. Мальчик выслушал нотацию и пообещал здесь больше не купаться.

Подобные рейды продолжатся вплоть до закрытия купального сезона — то есть, до 1 сентября. А поскольку ни одного легального пляжа в областном центре не осталось, знайте — где бы вы не полезли в воду, вы являетесь нарушителем КоАП, а это значит, что ваш кошелек может опустошиться на весьма солидную сумму. Впрочем, как показывает практика, проверяющие занимаются скорее профилактикой, а собрать любой ценой «палочки» в виде выписанных штрафов в их задачи не входит.