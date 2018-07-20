Медведев выступил за создание в России единой системы учета товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития в стране электронной системы учета различных товаров, в том числе древесины. Его слова приводит ТАСС

"С учетом того, что мы сейчас создаем новую систему прослеживаемости движения товаров в стране, она должна будет в конечном счете покрыть движение всех товаров — не только особо важных, ценных, подакцизных, а вообще всех", — сказал премьер-министр.

Подытоживая, Медведев отметил, что решить данную проблему возможно уже в текущем году.