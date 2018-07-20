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Медведев выступил за создание в России единой системы учета товаров
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Медведев выступил за создание в России единой системы учета товаров 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития в стране электронной системы учета различных товаров, в том числе древесины. Его слова приводит ТАСС.
"С учетом того, что мы сейчас создаем новую систему прослеживаемости движения товаров в стране, она должна будет в конечном счете покрыть движение всех товаров — не только особо важных, ценных, подакцизных, а вообще всех", — сказал премьер-министр.
При этом глава правительства особо подчеркнул, что создавать отдельную систему для учета леса не имеет смысла, и поручил заняться разработкой единого механизма и «состыковать подходы» Министерству промышленности и торговли и Министерству природных ресурсов и экологии.
Подытоживая, Медведев отметил, что решить данную проблему возможно уже в текущем году.
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