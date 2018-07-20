Мост на трассе М-11 в Новгородской области назвали в честь композитора Рахманинова

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. / ТАСС /. Мосту через реку Волхов на федеральной трассе М-11 в Новгородской области присвоили название в честь композитора Сергея Рахманинова , чья усадьба располагалась неподалеку от трассы. Губернатор региона рассчитывает, что это будет способствовать повышению туристической привлекательности региона, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новгородской области.

"Объект будет называться «Мост композитора Рахманинова». С инициативой присваивать мостам в Новгородской области имена известных людей, связанных с регионом, в прошлом году выступил губернатор Андрей Никитин ", — говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, глава региона рассказал об этой идее премьер— министру Дмитрию Медведеву и инициатива была поддержана.

"Любой путешественник, который поедет по М-11 и увидит мост имени Рахманинова, задумается о том, как композитор связан с Новгородской областью… Безусловно, это повышает нашу туристическую привлекательность. Надо пользоваться любыми способами, чтобы увековечивать память о наших великих земляках", — приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Никитина.

Движение по участку М-11 в Новгородской области было открыто 7 июня. Мост располагается на 539-м километре трассы, через месяц "Автодор" установит знаки с новым наименованием. В районе моста будет создана многофункциональная зона с выходом к усадьбе «Онег», в которой Сергей Рахманинов провел детство. По словам губернатора Никитина, в этом году на территории бывшей усадьбы, которая не сохранилась до наших дней, будет обеспечен режим охраны, а в дальнейшем власти рассчитывают с помощью инвесторов возродить парк с реликтовыми деревьями и отстроить саму усадьбу.

Сергей Рахманинов (1873-1943) — выдающийся русский пианист, дирижер и композитор. Создал оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние на русскую и мировую музыку XX века. Наиболее известные произведения Рахманинова: оперы «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», Второй фортепианный концерт, Симфонические танцы. В имении «Онег» на берегу Волхова в 30 км от Великого Новгорода Рахманинов провел первые семь лет жизни и впервые сел за рояль.