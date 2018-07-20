Силуанов будет представлять Екатеринбург перед комиссией по ЭКСПО-2025 

Министр финансов РФ Антон Силуанов назначен председателем оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Кроме того, из состава оргкомитета исключена Светлана Сагайдак — бывший гендиректор заявочного комитета России ЭКСПО-2025. Редакция «ФедералПресс» ранее писала, Сагайдак ушла с поста главы комитета в конце июня. Тем не менее, она осталась куратором ЭКСПО.
Напомним, Екатеринбург является кандидатом на право проведения международной промышленной выставки в 2025 году, как и другие два города — Осака и Баку. Окончательное решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года путем тайного голосования.
Фото: minfin.ru