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Джонсон продолжает жить в резиденции главы МИД после отставки, сообщили СМИ
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Джонсон продолжает жить в резиденции главы МИД после отставки, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает жить в резиденции главы МИД после отставки и сдавать в аренду собственный четырехэтажный дом, сообщает газета Mirror.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй.
Как пишет газета, Джонсон до сих пор не съехал из официальной резиденции в центре Лондона, несмотря на то что у него в собственности находится четырехэтажный дом, который расположен в четырех километрах от резиденции и сдается им в аренду. Подобное поведение вызвало раздражение среди членов правительства и парламентариев.
"Предполагается, что бывшие министры покидают официальную резиденцию в кратчайшие сроки по окончанию их полномочий с учетом личных обстоятельств и нужд семьи", — заявил представитель правительства. Он заверил, что дополнительные средства налогоплательщиков не будут затрачены на содержание Джонсона в доме главы МИД.
По словам источника, Джонсон все еще оплачивает коммунальные услуги и муниципальный налог, но, как и все министры иностранных дел, он не платит арендную плану за проживание. Однако некоторые источники утверждают, что Джонсон получил разрешение на проживание в резиденции до конца июля.
Джонсон провел на посту министра иностранных дел Великобритании почти два года. За это время он сохранил и даже укрепил имидж одного из самых эксцентричных политиков страны, которого запомнят главным образом за его любовь к Brexit. Новым главой МИД был назначен бывший министр здравоохранения Джереми Хант.
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