Джонсон продолжает жить в резиденции главы МИД после отставки, сообщили СМИ

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй

Как пишет газета, Джонсон до сих пор не съехал из официальной резиденции в центре Лондона, несмотря на то что у него в собственности находится четырехэтажный дом, который расположен в четырех километрах от резиденции и сдается им в аренду. Подобное поведение вызвало раздражение среди членов правительства и парламентариев.

"Предполагается, что бывшие министры покидают официальную резиденцию в кратчайшие сроки по окончанию их полномочий с учетом личных обстоятельств и нужд семьи", — заявил представитель правительства. Он заверил, что дополнительные средства налогоплательщиков не будут затрачены на содержание Джонсона в доме главы МИД.

По словам источника, Джонсон все еще оплачивает коммунальные услуги и муниципальный налог, но, как и все министры иностранных дел, он не платит арендную плану за проживание. Однако некоторые источники утверждают, что Джонсон получил разрешение на проживание в резиденции до конца июля.