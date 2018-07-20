Ещё
«Незыгарь» разоблачил волгоградского губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Незыгарь» разоблачил волгоградского губернатора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В начале недели один из самых читаемых политических telegram-каналов в России выпустил анализ ситуации в Волгоградской области, делая акцент на том, что через год (в сентябре 2019-го — прим. «ФедералПресс») губернатору Бочарову предстоит переизбираться, а для этого «необходимо предъявить избирателям свои достижения».
Текст описывает ситуацию в регионе с критических позиций, акцентируя внимание в первую очередь на изношенности инфраструктуры, бегстве из региона бизнеса. Утверждение не лишено оснований — уже несколько лет регион лидирует в ЮФО по показателю сокращения числа юрлиц. В 2017-м, по данным Росстата, в Волгоградской области открылось 2,7 тыс. организаций, а закрылось больше 7 тысяч.
При этом анонимный автор утверждает, что «губернатору так и не удалось сформировать свою команду». Зато, подчеркивает слухмейкер, «в бизнес-вопросах продолжается связка губернатора с бывшим сотрудником ФСБ Виктором Василевским. Сейчас он — фактически серый кардинал, который решает все бизнес-вопросы в регионе».
Кроме того, в обзоре упомянуты некоторые другие якобы имеющиеся внутренние «расклады», включая взаимоотношения с силовиками главы Волгограда Андрея Косолапова, влияние на губернатора замглавы его аппарата Натальи Лисименко, а также политический вес в регионе главы СУ СКР Михаила Музраева.
Самым интересным представляется упоминание Виктора Василевского. В волгоградских кулуарах слухи о влиянии этого человека на Андрея Бочарова идут давно, однако фактов мало, и в публичном пространстве таких заявлений прежде не было.
Комментарий эксперта: информация устарела
Координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко считает, что в публикации «Незыгаря» нет ничего важного, отмечая, что аналогичные материалы на популярном ресурсе пошли и из других регионов. По его мнению, это говорит о том, что канал просто запускает проект по региональной тематике, «чтобы найти место на этом рынке в преддверии очередных электоральных циклов».
Политолог также уверен, что контент готовил кто-то из волгоградских авторов, и, вероятно, не с целью испортить инфополе Бочарову, а зарекомендовать себя. При этом Серенко убежден, что большая часть информации не соответствует действительности, а часть просто устарела.
«Там есть целые предложения — слово в слово из докладных записок, которые я видел в некоторых чиновничьих кабинетах 1,5–2 года назад. Думаю, что тут работает принцип «кто раньше встал, того и тапки» — то есть кто заявил, что может давать некий волгоградский контент, тот и будет работать с «Незыгарем», который, конечно, понимает, что все местные авторы в разной степени ангажированы», — говорит эксперт.
По поводу отношений губернатора с Виктором Василевским Серенко заметил: «Фигура эта действительно интересная, но то, что написано у Незыгаря, насколько я знаю, — информация совершенно недостоверная».
«Не исключено, что какие-то недоброжелатели таким образом решили заодно и ударить по нему. С другой стороны, это говорит о не очень большой осведомленности и традиционном «волгоградопупизме» (в значении «пупа Земли» — прим. «ФедералПресс»). Если бы я писал такой текст, я бы более интересные и актуальные сюжеты привел, они есть», — констатирует Серенко.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Колыме подростки напали на полицейских Появилось видео жестоких пыток заключенного в колонии Ярославля «Решения принимаются мной»: Высокинский выдвинулся в мэры Екатеринбурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста392
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян77
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе226
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение