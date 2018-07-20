«Незыгарь» разоблачил волгоградского губернатора

В начале недели один из самых читаемых политических telegram-каналов в России выпустил анализ ситуации в Волгоградской области , делая акцент на том, что через год (в сентябре 2019-го — прим. «ФедералПресс» ) губернатору Бочарову предстоит переизбираться, а для этого «необходимо предъявить избирателям свои достижения».

Текст описывает ситуацию в регионе с критических позиций, акцентируя внимание в первую очередь на изношенности инфраструктуры, бегстве из региона бизнеса. Утверждение не лишено оснований — уже несколько лет регион лидирует в ЮФО по показателю сокращения числа юрлиц. В 2017-м, по данным Росстата, в Волгоградской области открылось 2,7 тыс. организаций, а закрылось больше 7 тысяч.

При этом анонимный автор утверждает, что «губернатору так и не удалось сформировать свою команду». Зато, подчеркивает слухмейкер, «в бизнес-вопросах продолжается связка губернатора с бывшим сотрудником ФСБ Виктором Василевским. Сейчас он — фактически серый кардинал, который решает все бизнес-вопросы в регионе».

Самым интересным представляется упоминание Виктора Василевского. В волгоградских кулуарах слухи о влиянии этого человека на Андрея Бочарова идут давно, однако фактов мало, и в публичном пространстве таких заявлений прежде не было.

Комментарий эксперта: информация устарела

Координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко считает, что в публикации «Незыгаря» нет ничего важного, отмечая, что аналогичные материалы на популярном ресурсе пошли и из других регионов. По его мнению, это говорит о том, что канал просто запускает проект по региональной тематике, «чтобы найти место на этом рынке в преддверии очередных электоральных циклов».

Политолог также уверен, что контент готовил кто-то из волгоградских авторов, и, вероятно, не с целью испортить инфополе Бочарову, а зарекомендовать себя. При этом Серенко убежден, что большая часть информации не соответствует действительности, а часть просто устарела.

«Там есть целые предложения — слово в слово из докладных записок, которые я видел в некоторых чиновничьих кабинетах 1,5–2 года назад. Думаю, что тут работает принцип «кто раньше встал, того и тапки» — то есть кто заявил, что может давать некий волгоградский контент, тот и будет работать с «Незыгарем», который, конечно, понимает, что все местные авторы в разной степени ангажированы», — говорит эксперт.

По поводу отношений губернатора с Виктором Василевским Серенко заметил: «Фигура эта действительно интересная, но то, что написано у Незыгаря, насколько я знаю, — информация совершенно недостоверная».

«Не исключено, что какие-то недоброжелатели таким образом решили заодно и ударить по нему. С другой стороны, это говорит о не очень большой осведомленности и традиционном «волгоградопупизме» (в значении «пупа Земли» — прим. «ФедералПресс»). Если бы я писал такой текст, я бы более интересные и актуальные сюжеты привел, они есть», — констатирует Серенко.