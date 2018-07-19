Биржи США снижаются на глобальных торговых опасениях

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений по поводу глобальной торговли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,29%, до 25127,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 7839,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 2807,98 пункта.

Участники рынка ожидают слушаний, которые позднее в четверг пройдут в министерстве торговли США. На слушаниях будет рассмотрен вопрос введения пошлин для автомобильного сектора Евросоюза . В июне президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.

Кроме того, инвесторы ожидают встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе, 25 июля. Ожидается, что на этой встрече также будет поднят вопрос автомобильных пошлин.

По мнению портфельного менеджера Gradient Investments Джереми Брайана (Jeremy Bryan), которое приводит газета The Wall Street Journal , торговая напряженность воспринимается негативно, и это один из тех факторов, который может заглушить глобальный рост.