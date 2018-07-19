Ещё
Биржи США снижаются на глобальных торговых опасениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

Биржи США снижаются на глобальных торговых опасениях 

Прайм 22 часа назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений по поводу глобальной торговли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,29%, до 25127,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 7839,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 2807,98 пункта.
Участники рынка ожидают слушаний, которые позднее в четверг пройдут в министерстве торговли США. На слушаниях будет рассмотрен вопрос введения пошлин для автомобильного сектора Евросоюза. В июне президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из ЕС.
Кроме того, инвесторы ожидают встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и Дональда Трампа, которая состоится на следующей неделе, 25 июля. Ожидается, что на этой встрече также будет поднят вопрос автомобильных пошлин.
По мнению портфельного менеджера Gradient Investments Джереми Брайана (Jeremy Bryan), которое приводит газета The Wall Street Journal, торговая напряженность воспринимается негативно, и это один из тех факторов, который может заглушить глобальный рост.
Внимание инвесторов также привлекли корпоративные новости. В частности, после публикации своих финансовых отчетностей акции IBM растут в цене на 3,27%, American Express — дешевеют на 2,02%, eBay — падают в стоимости на 8,64%.
Прайм: последние новости
"Аэрофлот": выкуп акций - рекомендуем принять участие Структура группы "Сафмар" снизила долю в "М.Видео" до 53,2% с 57,7% Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры68
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста197
Фото кабинета Медведева удивило россиян60
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе215
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение