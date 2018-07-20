В Чернигове мужчину с табличкой «Я ватник» привязали к столбу

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости . Неизвестные привязали мужчину с табличкой «Я ватник» к столбу в украинском Чернигове , об этом сообщает ТСН.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину уже освободили, сейчас правоохранители опрашивают его в участке. Другие обстоятельства происшествия и лица тех, кто привязал мужчину, пока неизвестны.

"Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа, экипаж патрульной полиции, а также начальник Черниговского городского отделения полиции. Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства — кто это сделал, зачем. Человека уже освободили, с ним общаются", — рассказали ТСН правоохранители.