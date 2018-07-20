Власти Финляндии посчитали, во сколько им обошлась встреча Путина с Трампом 

Как сообщает «Интерфакс», по сложившейся международной традиции, страна-хозяйка оплачивает все расходы на принимаемый ею саммит. Отмечается, что наибольшая финансовая нагрузка легла на министерство внутренних дел Финляндии — обеспечение безопасности российской и американской делегаций обошлось принимающей стороне в 2,7 млн евро, при этом 400 тысяч евро будет переведено Оборонительным силам. 10 тысяч евро пришлось заплатить за сауну и раздачу финской клубники, а также гороха журналистам.
Примерно 1,15 млн евро из общей суммы приходится на МИД Финляндии — ведомство потратило их на аренду дворца «Финляндия» под пресс-центр и организацию его работы.
Канцелярии президента Финляндии встреча глав России и США обошлась в 250 тысяч евро. Они ушли на размещение делегации Трампа в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого президента в соседнем гостевом доме правительства.
Точная сумма затрат будет названа осенью.
«ФедералПресс» напоминает, что, как ранее писала «Русская планета», президенты Росси и США во время переговоров в Хельсинки 16 июля обсуждали вопросы нераспространения ядерного оружия, кризиса на Украине, в Сирии и ситуацию в Израиле.
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев