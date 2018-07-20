Козак считает, что Сочи нужно развивать частный бизнес

"Все масштабные проекты, которые можно было бы реализовать в этом городе, они уже все реализованы. Сегодня нужен соответствующий деловой климат, для того чтобы развивался частный бизнес, для того чтобы росла экономика. Ничего другого, на мой взгляд, городу Сочи уже не требуется", — сообщил Козак.