Козак считает, что Сочи нужно развивать частный бизнес 

СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Все масштабные проекты, которые можно было реализовать в Сочи, уже реализованы, сейчас городу нужен деловой климат, для того чтобы развивался частный бизнес и росла экономика, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета Российского инвестиционного форума (РИФ) Дмитрий Козак.
"Все масштабные проекты, которые можно было бы реализовать в этом городе, они уже все реализованы. Сегодня нужен соответствующий деловой климат, для того чтобы развивался частный бизнес, для того чтобы росла экономика. Ничего другого, на мой взгляд, городу Сочи уже не требуется", — сообщил Козак.
РИФ является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Второй РИФ состоялся в Сочи 15-18 февраля 2018 года. В 2019 году форум состоится 14-15 февраля в Сочи.