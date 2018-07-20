Саратовцы поблагодарили «Саратов 24» за демонтаж общественного туалета

Жители Набережной Космонавтов, где на пересечении с улицей Некрасова хотели установить платную уборную, отстояли право на комфортную среду. По словам людей сегодня рабочие разобрали конструкцию и стройматериалы увезли. Сейчас разбирают фундамент. Напомним, возмущение людей было связано с размещением уборной в 20 метрах от домов, хотя по санитарным нормам расстояние для подобных объектов должно быть не менее 50 метров. Люди писали обращения в различные инстанции, а накануне на месте события побывала съемочная группа «Саратов 24».

«Благодарим журналистов за освещение события. Именно общественный резонанс стал причиной демонтажа туалета, который кто-то хотел незаконно установить», — отметила Маргарита. Сегодня пресс-служба городской администрации распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что «принято решение не устанавливать общественный туалет на Набережной Космонавтов».