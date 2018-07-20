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Саратовцы поблагодарили «Саратов 24» за демонтаж общественного туалета
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Саратовцы поблагодарили «Саратов 24» за демонтаж общественного туалета 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Жители Набережной Космонавтов, где на пересечении с улицей Некрасова хотели установить платную уборную, отстояли право на комфортную среду. По словам людей сегодня рабочие разобрали конструкцию и стройматериалы увезли. Сейчас разбирают фундамент. Напомним, возмущение людей было связано с размещением уборной в 20 метрах от домов, хотя по санитарным нормам расстояние для подобных объектов должно быть не менее 50 метров. Люди писали обращения в различные инстанции, а накануне на месте события побывала съемочная группа «Саратов 24».
«Благодарим журналистов за освещение события. Именно общественный резонанс стал причиной демонтажа туалета, который кто-то хотел незаконно установить», — отметила Маргарита. Сегодня пресс-служба городской администрации распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что «принято решение не устанавливать общественный туалет на Набережной Космонавтов».
"Администрацией муниципального образования «Город Саратов» принято решение об отмене работ по строительству общественного туалета на Набережной Космонавтов, который планировалось установить после многочисленных обращений горожан. Предприятия общественного питания, находящиеся в непосредственной близости от места предполагаемого строительства, предложили использовать туалетные комнаты, находящиеся внутри их помещений. В настоящее время с предприятиями общепита достигнута договоренность о том, что любой желающий сможет совершенно бесплатно воспользоваться туалетами, расположенными в данных объектах", — говорится в сообщении.
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