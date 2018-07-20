Общественница Ольга Куранда считает, что совместная работа над стратегией развития области поможет пробудить активность в гражданах

«Я всегда за плановый подход к решению задач, тем более касающихся комфортной среды и создания комфортных условий проживания людей на территории региона», — подчеркнула она, добавив, что все острые вопросы сферы ЖКХ во время обсуждения были обозначены.

«Очень приятно, что шла речь и о концепции «Умного города», о модернизации и компьютеризации, о том, что все будет создано так, чтобы было удобно и для населения, и для самих управляющих компаний — в том числе, управлять территориями», — рассказала Ольга Куранда, пояснив, что о таких нововведениях, которые улучшат и качество управления, и качество жизни, в своем докладе говорил руководитель области Дмитрий Азаров

Идея проведения в Самарской области тематических стратегических сессий, а всего их будет семь, принадлежит именно главе региона. В процессе обсуждения на этих сессиях планируется выработать конкретные предложения для включения в долгосрочную стратегию развития области — «Стратегию лидерства». При этом к работе в сессиях привлекается максимально широкий круг лиц — в том числе, обычные жители области, которые могут также высказать свои идеи по улучшению качества жизни на специально созданном сайте 63lider.ru.

"Такой подход, когда множество людей привлекается к работе, приводит к появлению у них чувства сопричастности, чувства локтя, какого-то единения. В итоге, как мне кажется, это повышает чувство собственного достоинства граждан, приводит к пробуждению у них активной позиции», — считает Ольга Куранда.