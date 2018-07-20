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Концертный костюм Филиппа Киркорова сравнили с формой швейцара
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Концертный костюм Филиппа Киркорова сравнили с формой швейцара 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный отечественный исполнитель Филипп Киркоров снова оказался главным героем дня, когда опубликовал в личном микроблоге фотографии, сделанные во время своего выступления на 56-летии Григория Лепса в «Олимпийском». Артист сменил привычные перья и стразы на довольно необычный костюм, напомнивший многим его поклонникам форму швейцара.
И снова эпатажный Филипп Бедросович поразил публику выступлением на концерте, организованном по случаю дня рождения его коллеги Григория Лепса. В своем персональном Инстаграм-аккаунте Киркоров опубликовал несколько снимков и видеороликов, в которых запечатлено его триумфальное появление на сцене «Олимпийского» и удивительный вокал.
Но внимание интернет-сообщества привлекло отнюдь не пение народного артиста, а его непривычно скромный костюм. На Филиппе красовались белоснежные брюки и ярко красный пиджак, дополненный бардовым пальто и фуражкой. Завершили образ артиста белые перчатки и черные высокие ботинки. Казалось бы, образ вполне гармоничный. Но интернет-сообщество одарило короля эстрады не только комплиментами. Многим поклонникам наряд певца показался очень похожим на форму швейцара.
«Это что за наряд консьержа?» «О! Вспомнился швейцар в отеле Парижа» «Филя! Что с тобой? Откуда этот наряд? Подрабатываешь после концертов в фойе?» «Если снять верхнее пальто, то будет вылитый шофер! А так швейцар» К слову, перья и блестки в номере Киркорова все же присутствовали. Правда на сей раз они украшали лишь откровенные костюмы танцоров его шоу-балета. Стоит отметить, что удивление поклонников Филиппа Бедросовича вполне можно понять, ведь мужчина славится своей любовью к ярким сценическим нарядам и увидеть его в сравнительно скромном облике было для многих в новинку.
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