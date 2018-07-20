В Адыгее предлагают соединить две дороги в обход Краснодара

МАЙКОП , 20 июля. / ТАСС /. Власти Адыгеи предлагают построить соединительную дорогу между двумя автомобильными обходами города Краснодара , чтобы разгрузить движение в республике. Об этом сообщил в пятницу глава региона Мурат Кумпилов в рамках встречи с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом.

"Строительство объекта будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения", — сказал Кумпилов. Речь идет об участке, который соединил бы дальний западный и южный обходы Краснодара. Необходимость в новой дороге местные власти объясняют напряженной транспортной ситуацией в Тахтамукайском районе республики.

В свою очередь Кельбах заметил, что федеральная поддержка реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи продолжится в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в дорожной сфере между кабинетом министров региона и возглавляемой им госкомпанией.

В этой связи, как информирует пресс-служба главы Адыгеи, Кельбах обратил внимание властей на необходимость обеспечения безопасности движения, рекомендовал обустроить остановочные площадки в местах, безопасных для общественного транспорта, а также принять меры, регулирующие пассажиропоток.