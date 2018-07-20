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Ветерана войны из Ноябрьска поздравили с 90-летним юбилеем
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Ветерана войны из Ноябрьска поздравили с 90-летним юбилеем 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Ветеран войны из Ноябрьска Пелагея Антоненко сегодня, 20 июля, отмечает свой 90 день рождения. С юбилеем именинницу поздравили представители соцзащиты, администрации города и Совета ветеранов.
Пелагея Антоненко родилась в Донецкой области. Во время Великой Отечественной войны работала на железной дороге санитаркой, сопровождала раненых, оказывала первую медицинскую помощь больным. После войны продолжила работу на ж/д. В Ноябрьск приехала больше тридцати лет назад.
«Город очень красивый стал, дома построили красивые. А мы в вагончиках жили, в холодных», — вспоминает Пелагея Петровна.
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