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В Муроме участковый оформлял кредиты на чужих людей
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В Муроме участковый оформлял кредиты на чужих людей 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Муроме осудили бывшего участкового, который оформлял кредиты на других лиц, а сам получал деньги. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, его приговорили к трем годам лишения свободы.
Полицейский находил людей, на которых можно было взять кредит. Под предлогом заполнения анкеты его соучастник получал необходимые данные и фотографировал людей. После злоумышленники направляли заявку в банк.
Сотрудники кредитных организациях, не зная о мошенничестве, одобряли документы. После соучастники готовили пакет данных и копировали подписи. В конце марта — начале апреля 2014 года они «заработали» по четырем кредитам 38, 49,5, 46,5 и 56 тысяч рублей. Деньги преступники делили между собой. Два раза банк отказал им в кредите.
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