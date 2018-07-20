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Женщины в Бурятии прошли профессиональную переподготовку прямо в декрете
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Женщины в Бурятии прошли профессиональную переподготовку прямо в декрете 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Профессиональное обучение позволяет женщине повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую профессию, а также получить дополнительные знания», — рассказала газете ВЗГЛЯД замруководителя администрации главы Бурятии по информационной политике Ирина Доржиева о профессиональной переподготовке женщин во время отпуска по уходу за ребенком.
В рамках реализации поручения президента России Владимира Путина служба занятости Бурятии начала проводить профессиональную переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. За пять месяцев этого года обучение прошла 61 женщина. К концу года таких должно быть не менее 140.
Как пояснила замруководителя администрации главы Бурятии по информационной политике Ирина Доржиева, прежде чем пройти обучение, «мамы должны найти себе будущую работу, договориться с работодателем и получить у него гарантийное письмо, что он готов взять женщину на работу после обучения». «Наши работодатели такие письма дают, поскольку заинтересованы получить обученного работника», — пояснила она.
Для участия в программе женщине необходимо состоять в трудовых отношениях с работодателем и приступить к работе не позднее, чем через три месяца после обучения.
«Женщина приносит в центр занятости трудовой договор или гарантийное письмо и ей подбирают подходящий курс. Обучение проходит в средних учебных заведениях на территории Республики Бурятия, и оно для участников этой программы абсолютно бесплатно», — рассказала Доржиева.
Обучение проводится по специальностям, востребованным на рынке труда: агент по закупкам, акушерка, менеджер по персоналу, медицинская сестра, повар, парикмахер, бухгалтер, воспитатель, оператор ЭВМ, продавец, швея, закройщик, массажист, делопроизводитель и другие.
Женщине, прошедшей в полном объеме соответствующий курс обучения и аттестацию, после обучения выдается документ установленного образца.
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