Женщины в Бурятии прошли профессиональную переподготовку прямо в декрете

«Профессиональное обучение позволяет женщине повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую профессию, а также получить дополнительные знания», — рассказала газете ВЗГЛЯД замруководителя администрации главы Бурятии по информационной политике Ирина Доржиева о профессиональной переподготовке женщин во время отпуска по уходу за ребенком.

В рамках реализации поручения президента России Владимира Путина служба занятости Бурятии начала проводить профессиональную переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. За пять месяцев этого года обучение прошла 61 женщина. К концу года таких должно быть не менее 140.

Как пояснила замруководителя администрации главы Бурятии по информационной политике Ирина Доржиева, прежде чем пройти обучение, «мамы должны найти себе будущую работу, договориться с работодателем и получить у него гарантийное письмо, что он готов взять женщину на работу после обучения». «Наши работодатели такие письма дают, поскольку заинтересованы получить обученного работника», — пояснила она.

Для участия в программе женщине необходимо состоять в трудовых отношениях с работодателем и приступить к работе не позднее, чем через три месяца после обучения.

«Женщина приносит в центр занятости трудовой договор или гарантийное письмо и ей подбирают подходящий курс. Обучение проходит в средних учебных заведениях на территории Республики Бурятия, и оно для участников этой программы абсолютно бесплатно», — рассказала Доржиева.

Обучение проводится по специальностям, востребованным на рынке труда: агент по закупкам, акушерка, менеджер по персоналу, медицинская сестра, повар, парикмахер, бухгалтер, воспитатель, оператор ЭВМ, продавец, швея, закройщик, массажист, делопроизводитель и другие.

Женщине, прошедшей в полном объеме соответствующий курс обучения и аттестацию, после обучения выдается документ установленного образца.