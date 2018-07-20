Омичи бросают мусор мимо урн в переходе на Любинском проспекте

Сотрудники «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» занимаются обслуживанием 20 подземных и двух наземных переходов. Каждый день с семи до десяти утра и с двух дня до семи вечера они убирают мусор. В зависимости от площади перехода, его убирает один или два работника, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно со всех переходов они вывозят не менее 130 мешков мусора. Раньше у сотрудников учреждения был выходной в воскресенье, но после реконструкции Любинского проспекта, улицы Чокана Валиханова и обновления других скверов график уборки обновился.

Кроме уборки мусора сотрудники моют стены и парапеты, красят потолки, поручни и урн, а также моют витражные окна и навесы. Регулярно они отмывают или закрашивают запрещённые надписи.