Омичи бросают мусор мимо урн в переходе на Любинском проспекте 

Сотрудники «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» занимаются обслуживанием 20 подземных и двух наземных переходов. Каждый день с семи до десяти утра и с двух дня до семи вечера они убирают мусор. В зависимости от площади перехода, его убирает один или два работника, сообщает пресс-служба мэрии.
Ежедневно со всех переходов они вывозят не менее 130 мешков мусора. Раньше у сотрудников учреждения был выходной в воскресенье, но после реконструкции Любинского проспекта, улицы Чокана Валиханова и обновления других скверов график уборки обновился.
Кроме уборки мусора сотрудники моют стены и парапеты, красят потолки, поручни и урн, а также моют витражные окна и навесы. Регулярно они отмывают или закрашивают запрещённые надписи.
«Случаи вандализма, к сожалению, встречаются очень часто, — рассказала директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. — И это не только надписи на стенах или потолках в переходах. Ломают светильники, урны, портят лавочки и навесы, отрывают антискользящие коврики. Например, в новом переходе на Любинском проспекте установлено уже 11 объемных урн, но мусор все равно бросают, как попало, не заботясь о чистоте и порядке. Возмущает, что даже граффити, создаваемые юными художниками из городских школ искусств, не всегда останавливает вандалов от хулиганских надписей».