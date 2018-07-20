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Как масло «парижское» превратилось в «вологодское», расскажут в музее ВГМХА
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Как масло «парижское» превратилось в «вологодское», расскажут в музее ВГМХА 

Вологда.рф 1 час назад
Об этом и многом другом расскажут на экскурсии в Центре музейной работы ВГМХА им. Н. В. Верещагина. Музей вошел в специальную туристическую программу «Вологодское масло», охватывающую Вологду, Семенково и Череповец.
Музей ВГМХ работает уже 38 лет на первом этаже здания библиотеки ВГМХА. Экспозиции рассказывают об истории академии и вместе с тем вологодского масла. «Изобретение» Верещагиным знаменитого масла было связано с изучением зарубежного опыта. На выставке в Париже он попробовал масло из Нормандии, поразившее его необычным ореховым привкусом. Верещагин назвал новую разработку «парижским» маслом. Спустя много лет после смерти академика масло получило название «вологодского».
«Вологодское масло» — бренд, охраняемый государством. Технология, по которой изготовляют этот продукт, принадлежит Правительству области. Правом производства вологодского масла обладают лишь вологжане. Традиции соблюдают на УОМЗ им. Н. В. Верещагина, где студенты применяют на практике технологию переработки молока. Цех уникальный — здесь выпускается весь спектр молочных продуктов — от обычного питьевого пастеризованного молока до молочных консервов (сгущенное и сухое молоко).
Подробную информацию о работе музея можно получить по телефонам: 52-52-57, 23-00-92 (доб. 1829).
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