Ещё
Радиация от смартфонов медленно лишает подростков памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радиация от смартфонов медленно лишает подростков памяти 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Радиация от мобильных телефонов может негативно влиять на память подростков, как выяснили ученые.
Специалисты проследили за связью между разновидностью радиации от мобильных телефонов RF-EMF и стабильностью памяти подростков. Выяснилось, что после годичного контакта с этой радиацией, которая выделяется смартфонами, у подростков уже отмечаются негативные показатели в тестах на память.
В ходе исследования за 700 подростками в возрасте от 12 до 17 лет наблюдали в течение года. Учёные хотели выяснить, влияет ли радиация RF-EMF на их память. Результаты показали, что чем чаще подростки прикладывали телефоны к голове, тем хуже работала их память. Однако такое использование мобильных телефонов, как отправка текстовых сообщений или использование игр, не влияло на показатели памяти.
Учёные полагают, что необходимо провести дополнительные исследования для того, чтобы исключить другие факторы, важные для памяти подростков. К примеру, важно учитывать влияние пубертатного периода, который может воздействовать не только на когнитивную деятельность и поведение подростков, но и на периодичность использования телефонов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене Розенбаум заявил о прекрасном самочувствии после слухов об онкологии Максим Шевченко: Рабами бывают те, кто ни во что не верит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры79
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста355
Фото кабинета Медведева удивило россиян68
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение