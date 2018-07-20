Радиация от смартфонов медленно лишает подростков памяти

Радиация от мобильных телефонов может негативно влиять на память подростков, как выяснили ученые.

Специалисты проследили за связью между разновидностью радиации от мобильных телефонов RF-EMF и стабильностью памяти подростков. Выяснилось, что после годичного контакта с этой радиацией, которая выделяется смартфонами, у подростков уже отмечаются негативные показатели в тестах на память.

В ходе исследования за 700 подростками в возрасте от 12 до 17 лет наблюдали в течение года. Учёные хотели выяснить, влияет ли радиация RF-EMF на их память. Результаты показали, что чем чаще подростки прикладывали телефоны к голове, тем хуже работала их память. Однако такое использование мобильных телефонов, как отправка текстовых сообщений или использование игр, не влияло на показатели памяти.

Учёные полагают, что необходимо провести дополнительные исследования для того, чтобы исключить другие факторы, важные для памяти подростков. К примеру, важно учитывать влияние пубертатного периода, который может воздействовать не только на когнитивную деятельность и поведение подростков, но и на периодичность использования телефонов.