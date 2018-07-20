ВТБ увеличивает финансирование строительства нового водозабора в Якутске

ВТБ открыл АО «Водоканал» в г. Якутске кредитную линию в размере 1,83 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование задолженности в других банках в рамках строительства водозабора в районе Якутска.

Проект ведётся по утвержденной правительством республики Саха (Якутия) программы реконструкции объектов водоподготовки города. Она направлена на расширение мощностей по подготовке воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее ВТБ для реализации проекта уже предоставил компании инвестиционный кредит на сумму 1,2 млрд рублей под государственную гарантию правительства республики. В результате общий объем финансирования предприятия со стороны ВТБ составляет более 3 млрд рублей.

«ВТБ активно поддерживает развитие городской инфраструктуры в регионах. Строительство нового водозабора в столице Якутии повысит качество жизни горожан, что особенно важно в условиях крайнего севера», — прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.