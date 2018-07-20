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МИД РФ: Для нас стала неожиданной позиция Франции по делу «Бизнес Франс»
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МИД РФ: Для нас стала неожиданной позиция Франции по делу «Бизнес Франс» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Для нас стал неожиданным тот факт, что французские партнеры не прислушались ко вполне понятному требованию к иностранной организации действовать на территории России в рамках либо российского законодательства, либо соответствующих международных договоренностей», — отметил дипломат.
Также он подчеркнул, что не наше их решение. «Насколько нам известно, сейчас французская сторона думает о реорганизации системы деятельности всей системы внешней торговли, и, возможно, закрытие обусловлено этими соображениями. Но в любом случае мы открыты к сотрудничеству», — сказал российский посол.
Как пояснил Мешков, ситуация с «Бизнес Франс» имеет давнюю историю.
"Это, по сути, частная структура, которая работала под крышей посольства, и у нее возникли финансовые и гражданские споры по поводу увольнения двух российских сотрудниц, — отметил он. — «Бизнес Франс» эти споры в судах проиграла. По ходу разбирательства выяснилось, что «Бизнес Франс» функционировала в России на птичьих правах. Мы предложили французской стороне целый набор шагов, которые помогли бы легализовать работу «Бизнес Франс» в нашей стране. Это возможность подписания двустороннего межправительственного соглашения, либо создание отдельного юрлица".
Отметим, представительство по торговле и инвестициям «Бизнес Франс» при посольстве Франции в России занималось развитием экономической деятельности французских предприятий в РФ.
МИД Франции уже направил Москве официальную ноту с уведомлением о закрытии представительства.
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