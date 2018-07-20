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Анонсирована апокалиптическая The Light Keeps Us Safe
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Анонсирована апокалиптическая The Light Keeps Us Safe 

GameGuru 1 час назад
Студия Big Robot анонсировала свой новый проект о трудностях выживания в постапокалиптическом мире без света The Light Keeps Us Safe. Сюжет рассказывает о немногих уцелевших в инопланетном вторжении людях, скрывающихся в бункерах от каких-то зловещих машин.
Особенности игры:
Уникальный геймплей, основанный на взаимодействии со светом и тенямиУжасные и агрессивные инопланетные роботыЛовушки и враждебный мирЛокации, генерируемые случайным образомГнетущая атмосфера тотального пушного зверька
Игра появится в Steam по программе раннего доступа 11 октября этого года.
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