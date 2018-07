Анонсирована апокалиптическая The Light Keeps Us Safe

Студия Big Robot анонсировала свой новый проект о трудностях выживания в постапокалиптическом мире без света The Light Keeps Us Safe. Сюжет рассказывает о немногих уцелевших в инопланетном вторжении людях, скрывающихся в бункерах от каких-то зловещих машин. Особенности игры: Уникальный геймплей, основанный на взаимодействии со светом и тенямиУжасные и агрессивные инопланетные роботыЛовушки и враждебный мирЛокации, генерируемые случайным образомГнетущая атмосфера тотального пушного зверька Игра появится в Steam по программе раннего доступа 11 октября этого года.