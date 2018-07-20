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На юге Омской области пройдут сильнейшие дожди с грозами
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На юге Омской области пройдут сильнейшие дожди с грозами 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
О неблагоприятном погодном явлении жителей региона предупреждает МЧС. В ближайшие часы в южных районах Омской области возможны сильные ливневые дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
Местных жителей просят оставаться дома, а водителям рекомендуют во время дождя быть особенно внимательными на дороге и переждать ливень на стоянке.
В случае сильной грозы необходимо выключить все электроприборы, зарыть в помещениях окна и двери. На улице нужно находиться подальше от отдельно стоящих деревьев во избежание удара молнии. Из-за непогоды в районах могут возникнуть проблемы с подачей электричества и движением транспорта.
Добавим, по сообщениям синоптиков, в Омской области на выходных ожидается дождливая погода и небольшое похолодание, но с середины следующей недели в регионе снова установится жаркая погода.
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