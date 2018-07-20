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В реставрационных компаниях Петербурга проходят практику нижегородские студенты
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В реставрационных компаниях Петербурга проходят практику нижегородские студенты 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Студенты Нижегородского архитектурно-строительного университета проходят практику в реставрационных компаниях Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный сайт правительства города.
37 студентов Нижегородского архитектурно-строительного университета проходят производственную практику в реставрационных компаниях Санкт-Петербурга, входящих в Союз реставраторов Санкт-Петербурга.
В первый день практики для будущих архитекторов и инженеров провели экскурсию по зданию, в котором раньше размещалось Министерство народного просвещения, а сейчас функционируют два ведущих комитета в системе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга — Комитет по градостроительству и архитектуре и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В течение июня и августа будущие архитекторы и инженеры будут работать на таких объектах, как Дача Громова, Нахимовское военно-морское училище, Суворовское училище, Александровский дворец в Пушкине и других.
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