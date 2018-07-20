В субботу, 21 июля, жители и гости Янтарного будут отмечать День города. В программе — ярмарка, спортивные состязания, фотозоны, концерт и другие развлечения.
Спорт
10:00 — площадь Мастеров — соревнования по шахматам.
10:45 — стадион им. Остренко — открытие памятного знака А. А. Остренко — соревнования по футболу среди детей.
11:00 — спорткомплекс «Янтарь» — соревнования по настольному теннису.
13:00 — стадион пляжных видов спорта — пляжный волейбол.
15:00 — стадион им. Остренко — первенство Калининградской области по футболу.
Озеро Янтарное
13:00 — международный проплыв на открытой воде «Янтарная миля» (торжественное открытие).
Центральный пляж
14:00 — «Арена гладиаторов» (силовой экстрим).
12:00–12:15 — международный мотопробег по ул. Советской.
12:00 — территория предприятия «Янтарная лагуна» (ул. Советская, 61) — открытие проекта «Пальмникен начала XX века» (керамический макет Пальмникена).
Парковая площадь (главная сцена)
13:00 — акция «Я люблю Янтарный».
14:00 — торжественное открытие, награждение почётных и активных жителей.
14:30–16:00 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Дома культуры.
16:00–17:00 — парад детских колясок.
17:00–18:30 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Дома культуры.
18:30–23:00 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Калининградской области.
18:30 — поп-фолк-группа «Вереск».
19:10 — шоу-группа «ДНК», Lucky Chance, шоу-балет Tulip.
20:10 — музыкальная группа Lady Boom.
21:20 — Влад Дивош и шоу-балет «Перформанс».
22:00 — Мария Белорусская и группа «Громче».
23:00 — фейерверк.
Парк им. М. Беккера
12:00 — семейный квест «Сокровища Беккера» (ротонда).
13:00–16:00 — караоке-марафон (ротонда). «Кладовые Самбии» — инновационная янтарная лаборатория. Контактный зоопарк, конные прогулки, батуты.
Площадь Мастеров
12:00–17:00 — детская концертная программа, мастер-классы художников по янтарю, специалистов по рукоделию «Сказочный мир», игротека, акция «Читающий Янтарный», детская мастерская «Город будущего», «Живой микрофон».
Впервые в Янтарном
С 13:00 — «Янтарная блошка» — место, где люди продают и покупают, обменивают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи ("блошиный рынок").
Пешеходная зона, 13:00–17:00 — интерактивные фотозоны;
— аллея тантамаресок (стендов для фотосъёмки);
— конкурсы и развлечения для детей и взрослых.