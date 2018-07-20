Программа Дня города — 2018 в Янтарном

В субботу, 21 июля, жители и гости Янтарного будут отмечать День города. В программе — ярмарка, спортивные состязания, фотозоны, концерт и другие развлечения.

Спорт

10:00 — площадь Мастеров — соревнования по шахматам.

10:45 — стадион им. Остренко — открытие памятного знака А. А. Остренко — соревнования по футболу среди детей.

11:00 — спорткомплекс «Янтарь» — соревнования по настольному теннису.

13:00 — стадион пляжных видов спорта — пляжный волейбол.

Озеро Янтарное

13:00 — международный проплыв на открытой воде «Янтарная миля» (торжественное открытие).

Центральный пляж

14:00 — «Арена гладиаторов» (силовой экстрим).

12:00–12:15 — международный мотопробег по ул. Советской.

12:00 — территория предприятия «Янтарная лагуна» (ул. Советская, 61) — открытие проекта «Пальмникен начала XX века» (керамический макет Пальмникена).

Парковая площадь (главная сцена)

13:00 — акция «Я люблю Янтарный».

14:00 — торжественное открытие, награждение почётных и активных жителей.

14:30–16:00 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Дома культуры.

16:00–17:00 — парад детских колясок.

17:00–18:30 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Дома культуры.

18:30–23:00 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Калининградской области.

18:30 — поп-фолк-группа «Вереск».

19:10 — шоу-группа «ДНК», Lucky Chance, шоу-балет Tulip.

20:10 — музыкальная группа Lady Boom.

21:20 — Влад Дивош и шоу-балет «Перформанс».

22:00 — Мария Белорусская и группа «Громче».

23:00 — фейерверк.

Парк им. М. Беккера

12:00 — семейный квест «Сокровища Беккера» (ротонда).

13:00–16:00 — караоке-марафон (ротонда). «Кладовые Самбии» — инновационная янтарная лаборатория. Контактный зоопарк, конные прогулки, батуты.

Площадь Мастеров

12:00–17:00 — детская концертная программа, мастер-классы художников по янтарю, специалистов по рукоделию «Сказочный мир», игротека, акция «Читающий Янтарный», детская мастерская «Город будущего», «Живой микрофон».

Впервые в Янтарном

С 13:00 — «Янтарная блошка» — место, где люди продают и покупают, обменивают старые, бывшие в употреблении или просто не пригодившиеся вещи ("блошиный рынок").

Пешеходная зона, 13:00–17:00 — интерактивные фотозоны;

— аллея тантамаресок (стендов для фотосъёмки);

— конкурсы и развлечения для детей и взрослых.