Волгоградцев познакомят с работами известного краеведа 

Экспозицию представят в рамках краеведческого цикла «Исследователи края». В неё вошли биографические материалы, а также материалы научной и творческой работы учёного, сообщили в библиотеке. Сергей Николаевич — кандидат географических наук, доцент кафедры географии и краеведения Казанского университета, доцент кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии Волгоградского государственного социально-педагогического университета, учёный секретарь Волгоградского отделения РАН, автор более 500 публикаций по географическому краеведению. С 2001 года Моников написал шесть книг. Бестселлером стало «Золотое озеро», выдержавшее уже три переиздания. Своеобразной энциклопедией являются историко-географические очерки об Ольховском районе «Земля на границе Европы и Азии» (2015), истории географического изучения края посвящена книга «Во имя российской науки. Очерки по истории географических исследований Волгоградской области» (2011), библиографический указатель-путеводитель для начинающих краеведов «Ориентир» (2006), который является компасом в море краеведческих фактов и событий. В книге «Охотники за окаменелостями» (2012) рассказывается о работе краеведческого палеонтологического кружка (1984–1989) средней школы № 96 Дзержинского района г. Волгограда, экспедициях и походах по родному краю. О результатах комплексной научной эколого-краеведческой экспедиции Николаевского района рассказывает книга «По родному краю» (2008). Выставка будет экспонироваться на 4-м этаже библиотеки им. М. Горького (Сектор краеведения) в режиме работы библиотеки.