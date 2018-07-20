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Омичи покатались по Иртышу на плавучем доме
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Омичи покатались по Иртышу на плавучем доме 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Местные жители стали свидетелями необычного зрелища, они опубликовали снимки и видео нестандартной «лодки» в соцсети. Вчера, 19 июля, омичи увидели на Иртыше плавучий дом — деревянное сооружение, прикрепленное к катеру, курсировало по реке на Левом берегу, причем на его крыше находились отдыхающие. Очевидцы, воспользовавшись моментом, сделали фотографии и опубликовали пост в соцсети.
В комментариях омичи пишут, что плавучий дом — это баня на воде, и часть из них была бы не прочь покататься и провести свой отдых на таком сооружении. Другие пользователи отметили, что дом на воде — отличный способ сэкономить и на коммунальных услугах, и на налогах.
Фото: группа «Омск Live».
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