Омичи покатались по Иртышу на плавучем доме

Местные жители стали свидетелями необычного зрелища, они опубликовали снимки и видео нестандартной «лодки» в соцсети. Вчера, 19 июля, омичи увидели на Иртыше плавучий дом — деревянное сооружение, прикрепленное к катеру, курсировало по реке на Левом берегу, причем на его крыше находились отдыхающие. Очевидцы, воспользовавшись моментом, сделали фотографии и опубликовали пост в соцсети.

В комментариях омичи пишут, что плавучий дом — это баня на воде, и часть из них была бы не прочь покататься и провести свой отдых на таком сооружении. Другие пользователи отметили, что дом на воде — отличный способ сэкономить и на коммунальных услугах, и на налогах.

Фото: группа «Омск Live».