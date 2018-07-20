Медведев заявил о необходимости сделать более эффективным лесной надзор 

«Нам нужно в целом сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным, решить вопросы материально-технического обеспечения инспекторов, это сложная тема, конечно, использовать лучший опыт борьбы с незаконным оборотом древесины», — цитирует РИА Новости Медведева.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минприроды подготовит специальный проект «Экология» для реализации майского указа президента России Владимира Путина.
В сентябре 2017 года Медведев заявил, что Россия является одной из крупнейших лесных держав в мире.