Эксперт сравнил отношения Латвии и Финляндии с Россией

По словам эксперта, Латвия не сможет взять пример с Финляндии из-за разности подходов и политических установок.

«Финляндия все послевоенные годы продолжала сохранять с СССР, а затем с Россией, взвешенные, прагматичные отношения. Никто не говорит о дружбе, речь идёт именно о выгоде. Финны умеют считать деньги и не допускают, чтобы политика влияла на экономическое сотрудничество», — сказал он.

Как отметил Межевич, Латвия в течение последних 27 лет пугает себя и соседей «российской угрозой».

Эксперт отметил, что альтернативой этому является выстраивание отношений с Россией, но он в это не верит.

Ранее в Латвии рассказали об экономических последствиях плохих отношений с Россией.