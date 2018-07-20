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Эксперт сравнил отношения Латвии и Финляндии с Россией
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Эксперт сравнил отношения Латвии и Финляндии с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сравнил отношения Латвии и Финляндии с Россией.
По словам эксперта, Латвия не сможет взять пример с Финляндии из-за разности подходов и политических установок.
«Финляндия все послевоенные годы продолжала сохранять с СССР, а затем с Россией, взвешенные, прагматичные отношения. Никто не говорит о дружбе, речь идёт именно о выгоде. Финны умеют считать деньги и не допускают, чтобы политика влияла на экономическое сотрудничество», — сказал он.
Как отметил Межевич, Латвия в течение последних 27 лет пугает себя и соседей «российской угрозой».
Эксперт отметил, что альтернативой этому является выстраивание отношений с Россией, но он в это не верит.
Ранее в Латвии рассказали об экономических последствиях плохих отношений с Россией.
В марте руководитель информационного проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов в беседе с НСН оценил доклад Литвы об угрозах национальной безопасности, среди которых оказалась Россия.
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