Олега Войтенко назначили замминистра связи и массовых коммуникаций

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о назначении Олега Войтенко на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До назначения в Минкомсвязь России Олег Войтенко занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве РФ", — говорится в сообщении.

Войтенко работал в аналитическом центре при правительстве с 2013 года, в 2008–2012 годах занимал должность руководителя департамента по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.