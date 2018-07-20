Олега Войтенко назначили замминистра связи и массовых коммуникаций 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Бывший первый замруководителя аналитического центра при правительстве РФ Олег Войтенко назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает ведомство в пятницу.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о назначении Олега Войтенко на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До назначения в Минкомсвязь России Олег Войтенко занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве РФ", — говорится в сообщении.
Войтенко работал в аналитическом центре при правительстве с 2013 года, в 2008–2012 годах занимал должность руководителя департамента по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.