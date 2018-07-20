На Волжской набережной будут устранены проблемы с водоотведением

Дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки до конца июля будут смонтированы на Волжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Герасименко

Напомним, что после обильных дождей 9 июля на Волжской набережной стала заметна песчаная «подушка» новой дороги, местами обрушилась свежая брусчатка на тротуаре — у здания Соляной биржи образовались провалы.

По словам Александра Герасименко, специалисты устанавливают высокий бордюр на том месте, где ливень подмыл песчаное основание дороги и брусчатого тротуара. Вероятность повторения этой ситуации должен свести к минимуму дополнительный дождеприемный колодец с водосборными лотками.

«Еще один колодец — смотровой — будет оборудован рядом, в газоне, для возможности контроля за работой ливневой канализации в неблагоприятные с точки зрения погоды дни», — сообщил Александр Герасименко.

Небольшой участок трубопровода диаметром 450 мм, который проложат специалисты управления инженерной защиты города, соединит системы ливневой канализации Волжской набережной и жилого микрорайона. Эти объекты строились по разным проектам в разное время, однако техническое решение позволит их объединить, организовав водоотведение.