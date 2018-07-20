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Дождеприемный колодец с системой водоотводных лотков на Волжской набережной смонтируют до конца июля
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Дождеприемный колодец с системой водоотводных лотков на Волжской набережной смонтируют до конца июля 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
«Дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки смонтируют на Волжской набережной до конца июля», — об этом 20 июля сообщил замглавы администрации города Александр Герасименко.
По его словам, специалисты Управления инженерной защиты территорий города уже приступили к работам. На том месте, где мощный поток дождевой воды в результате сильного ливня 10 июля подмыл песчаное основание дороги и брусчатого тротуара, устанавливают высокий бордюр. «Дополнительный дождеприемный колодец вместе с водосборными лотками позволит свести к минимуму вероятность повторения ситуации. Еще один колодец — смотровой — будет оборудован рядом, в газоне, для возможности контроля за работой ливневой канализации в неблагоприятные с точки зрения погоды дни», — уточнил Александр Герасименко.
Ранее сообщалось о том, что 10 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, отвечая на вопросы журналистов о последствиях ливня и сроках решения проблемы на Волжской набережной, подчеркнул, что в первую очередь «нужно решить вопрос с ливневым колодцем, куда необходимо отвести воду, иначе мы увидим повторение ситуации при следующем сильном дожде».
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