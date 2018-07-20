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Запись к узкопрофильным врачам упростили в Московской области
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Запись к узкопрофильным врачам упростили в Московской области 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковные жители, которые состоят на диспансерном учете, могут записаться на прием к узкопрофильному специалисту самостоятельно через портал госуcлуг, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
"Ранее попасть на прием к такому специалисту можно было только получив направление у терапевта", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Дмитрия Маркова.
В сообщении отмечается, что диспансерный учет подразумевает под собой постоянное наблюдение больных с хроническими заболеваниями у лечащего врача.
"Пациенты, состоящие на диспансерном учете, вынуждены регулярно посещать лечащего врача… Уверен, что упрощенная система записи к узкопрофильным специалистам сделает медицинскую помощь в Подмосковье более доступной", — отметил Марков.
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