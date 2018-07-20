Запись к узкопрофильным врачам упростили в Московской области

"Ранее попасть на прием к такому специалисту можно было только получив направление у терапевта", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Дмитрия Маркова

В сообщении отмечается, что диспансерный учет подразумевает под собой постоянное наблюдение больных с хроническими заболеваниями у лечащего врача.

"Пациенты, состоящие на диспансерном учете, вынуждены регулярно посещать лечащего врача… Уверен, что упрощенная система записи к узкопрофильным специалистам сделает медицинскую помощь в Подмосковье более доступной", — отметил Марков.