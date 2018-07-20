СМИ: Минюст США будет уведомлять общественность об иностранном вмешательстве

Министерство юстиции расследует и преследует преступную деятельность иностранных агентов влияния, которая нарушает федеральное уголовное законодательство США, рассказал Розенштейн.

"Некоторые критики выступают против судебного преследования лиц, проживающих в иностранных государствах, которые вряд ли выдадут своих граждан. Это недальновидный взгляд", — заявил он.