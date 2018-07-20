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Вышел первый трейлер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина
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Вышел первый трейлер хоррор-сериала по книге Джорджа Мартина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
На фестивале комиксов ComicCon в Сан-Диего телеканал Syfy представил первый трейлер нового хоррор-сериала «Летящие сквозь ночь» по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина.
Сюжет сериала разворачивается вокруг команды межгалактического корабля, сталкивающегося с ужасами космоса на важной миссии.
В трейлере показано, как команда корабля покидает умирающую Землю и отправляется в неизведанные уголки космоса, чтобы дать человечеству надежду на выживание. После смерти нескольких человек команда понимает, что с кораблем что-то не так и что он не может вернуться на землю.
Впервые рассказ был экранизирован в 1987 году, и сериал, как уже пообещал Джордж Мартин, будет во многом опираться на эту кинопостановку.
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