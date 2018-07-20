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В гибели рыбака из Яр-Сале подозревают односельчанина
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В гибели рыбака из Яр-Сале подозревают односельчанина 

Красный Север 2 часа назад
Житель села Яр-Сале подозревается в причинении смерти по неосторожности односельчанину. Возбуждено уголовное дело.
8 июля 2018 года на озере Сележье двое жителей села Яр-Сале отдыхали, выпивали и рыбачили. Ночью мужчины сели в лодку «Неман-1», принадлежащую 56-летнему сельчанину. Управлявший судном мужчина был нетрезв и, кроме того, не обеспечил себя и товарища спасательными средствами, рассказали в СУ СКР по ЯНАО.
Во время движения по протоке озера лодка перевернулась, в результате 55-летний пассажир утонул. Подозреваемому же удалось доплыть до берега и сообщить о трагедии в полицию.
Позже следователи выяснили, что владелец лодки не имел права управления маломерными судами, судно не было зарегистрировано в установленном порядке и давно не было на техосмотре.
— В настоящее время следствием проводится сбор доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.
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