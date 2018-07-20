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Дни Финляндии в России отметят на ипподроме в САО
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Дни Финляндии в России отметят на ипподроме в САО 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
На Центральном московском ипподроме 22 июля встретятся наездники из России и Финляндии. Мероприятие пройдет в рамках дней Финляндии в России. В соревнованиях примут участие по четыре наездника от каждой страны. Россию в заездах будут представлять жокеи из Москвы и Раменского.
— На ЦМИ разыграют Вступительный орловский приз. В перерывах между заездами перед гостями выступят участники конного театра «НИКА», а также юные спортсмены на шотландских пони, — поделился представитель пресс-службы ипподрома.
Программа начнется в 13.00. Зрителей ждут по адресу ул. Беговая, дом 22. Приобрести билеты можно в кассах непосредственно перед мероприятием. (мю)
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