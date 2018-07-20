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Ямальский хлеб с комарами готовили в пекарне отца известной поп-певицы
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Ямальский хлеб с комарами готовили в пекарне отца известной поп-певицы 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Пекарня, где приготовили багет с «крылатой начинкой», принадлежит отцу певицы Леры Массквы. Об этом сообщает телеканал «Арктика 24». На упаковке французского батона указано, что он изготовлен в пекарне ямальского предпринимателя Дмитрия Гуреева, дочерью которого и является поп-исполнительница. Известно также, что 16 лет Валерия жила в Новом Уренгое. Напомним, фотографии «французского» багета с запеченным в тесте комаром появились сегодня в соцсетях. «Крылатый сюрприз» в багете обнаружили жители Надыма. Хлеб автор фото, опубликованных в соцсетях, купил в одном из магазинов крупной торговой сети.
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