Игорь Косилов на первой стратегической сессии предложил создать единый центр по вопросам ЖКХ

Напомним, заседание сессии состоялось в среду, 18 июля, в Тольятти и было посвящено вопросам создания комфортной городской среды для жителей региона. Участие в обсуждении принял широкий круг экспертов, включая общественников, бизнесменов и простых горожан, каждый из которых может выйти с собственной идеей совершенствования жизни в регионе. Свои предложения самарцы могут оставлять на сайте 63lider.ru.

Всего в регионе планируется провести семь тематических сессий, результатом работы которых станут предложения в разрабатываемую долгосрочную стратегию развития Самарской области . Инициатива по выстраиванию работы над стратегией именно в таком формате — с широким обсуждением идей и инициатив — принадлежит главе региона Дмитрию Азарову . И такой подход уже получил высокую оценку от граждан, активно включившихся в работу, и от федеральных экспертов.

Обсуждения в первой сессии проходили по пяти секциям. Игорь Косилов принял участие в работе площадки, на которой обсуждалось совершенствование системы управления жилищным фондом.

В беседе с Волга Ньюс он, в первую очередь, отметил, что полностью поддерживает ту модель работы над стратегией развития региона, которую предложил Дмитрий Азаров. «Сейчас власть открыта к получению информацию, любой заинтересованный человек может выйти со своим предложением. Я думаю, что это единственно правильный способ сбора инициатив о развитии Самарского региона», — убежден Игорь Косилов.

Также он рассказал, что на секции поднималось большое количество важных и острых вопросов, многие из которых нуждаются в проработке в ближайшее время, поскольку именно они тормозят развитие сферы ЖКХ в регионе.

Так, по словам Игоря Косилова, необходимо скорейшее принятие регионального закона «Об общественном жилищном контроле». С соответствующей инициативой Общественная палата Самарской области уже вышла в губернскую думу, но пока процесс, по мнению Игоря Косилова, идет не так быстро, как хотелось бы.

«Меня интересовало продвижение этого закона, потому что во многих соседних субъектах РФ , которые мы хотим обогнать, такие документы уже приняты и работают. Например, в Татарстане Чувашии », — добавил Косилов.

Также в рамках работы секции обсуждались вопросы, касающиеся модернизации системы просвещения граждан в сфере ЖКХ — в частности, речь шла о необходимости повышении качества обучения, выстраивания непрерывной работы в этом направлении. Не менее актуальными, по словам Игоря Косилова, являются вопросы разработки регионального стандарта управления недвижимым имуществом, доработки модельного договора управления многоквартирным домом.

«На мой взгляд, с учетом всего этого, на территории Самарской области должен быть создан единый методический консультационный центр, куда стекалась бы информация от всех заинтересованных сторон и лиц, со всех существующих обучающих и проектных офисов. Это должно быть то место, куда жители могут прийти и получить грамотную консультацию, обучение. Главное — этот центр должен работать на постоянной основе в режиме регулярной актуализации информации», — подытожил Игорь Косилов.