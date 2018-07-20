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Богемный шик: 5 образов в стиле бохо
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Богемный шик: 5 образов в стиле бохо 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Короткое мешковатое платье — необходимый минимум для создания богемного лука у новичков. К нему можно добавить сабо или шлепанцы, а можно превратить платье в вечерний наряд, добавив каблуки и необычный клатч.
2.
Собственно, если добавить к любому наряду кимоно, то вы зразу повысите уровень богемности на несколько пунктов. Летом носите его с джинсовыми шортами и кроп-топами, а осенью надевайте поверх винтажных футболок с джинсами и казаками.
3.
Широкополая шляпа и ботинки в стиле вестерн тоже играют важную роль в стиле бохо. Ими можно дополнить платья свободного кроя, наряд с кимоно или бахромой.
4.
Еще одной излюбленной вещью всех хиппи по праву можно считать джинсы и брюки клеш. Дети солнца носили их с укороченными топами, рубашками свободного кроя с рукавом фонариком и топами с бахромой. Спустя время совсем ничего не изменилось, в ходу все те же правила и вещи. Вдохновение можно получить у Ванессы Хадженс — она большая поклонница богемных луков.
5.
В России тяжело быть ребенком солнца, когда оно посещает нас так редко. Но это вовсе не повод отказываться от подобного стиля в холодное и серое время года. Длинные платья можно дополнить теплым пальто, кейпом или свитером в стиле oversized, а также котильонами и шляпой.
Мы выбрали несколько крутых вещей и аксессуаров, которые помогут в ваших богемных начинаниях!
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