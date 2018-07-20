Структура группы «Сафмар» снизила долю в «М. Видео» до 53,2% с 57,7% 

МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Компания Mianello Limited, через которую группа «Сафмар» Михаила Гуцериева владеет контрольным пакетом акций "М. Видео", снизила свою долю в ритейлере бытовой техники и электроники до 53,23% с 57,68%, следует из материалов «М. Видео».
Подробности транзакции в материалах компании не приводятся. Изменение доли произошло 16 июля.
"М. Видео" работает на рынке с 1993 года. Контрольным пакетом акций ритейлера владеет группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, данный пакет был приобретен в 2017 году у президента «М. Видео» Александра Тынкована и его партнеров. В конце апреля 2018 года «М. Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» у «Сафмара» за 45,5 миллиарда рублей. На конец июня 2018 года группа объединяла 840 магазинов в России.