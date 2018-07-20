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Группа «Сафмар» снизила долю в «М. Видео» до 53,2%
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Группа «Сафмар» снизила долю в «М. Видео» до 53,2% 

Rambler News Service 47 минут назад
Группа «Сафмар», которая через кипрскую компания Mianello владеет торговой сетью «М.видео», снизила долю в ритейлере с 57,68% до 53,23%, следует из материалов «М. Видео».
«Группа «Сафмар» в порядке частного предложения реализовала небольшой пакет акций ПАО «М.видео» частным инвесторам, снизив свою долю до 53.23%», — сообщили RNS в пресс-службе «Сафмар», отметив, что группа «продолжает рассматривать инвестицию в ПАО „М.видео“ как стратегическую и планирует оставаться крупнейшим акционером компании»
В пресс-службе группы «М. Видео–Эльдорадо» от комментариев отказались.
Группа «М. Видео–Эльдорадо» по состоянию на 30 июня 2018 года объединяет 427 магазинов под брендом «М. Видео», 411 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 2 магазина «М_Mobile» в более чем 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1 287 тыс. м кв., общая площадь — 1 720 тыс. м кв.
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