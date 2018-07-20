Группа «Сафмар» снизила долю в «М. Видео» до 53,2%

Группа «Сафмар», которая через кипрскую компания Mianello владеет торговой сетью «М.видео» , снизила долю в ритейлере с 57,68% до 53,23%, следует из материалов «М. Видео».

«Группа «Сафмар» в порядке частного предложения реализовала небольшой пакет акций ПАО «М.видео» частным инвесторам, снизив свою долю до 53.23%», — сообщили RNS в пресс-службе «Сафмар», отметив, что группа «продолжает рассматривать инвестицию в ПАО „М.видео“ как стратегическую и планирует оставаться крупнейшим акционером компании»

В пресс-службе группы «М. Видео–Эльдорадо» от комментариев отказались.