Школа №305 приглашает пенсионеров Алтуфьева на занятия по прикладному творчеству

В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района организованы занятия по прикладному творчеству. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.

— Всех желающих научат вязать, а также изготавливать изделия в таких техниках как декупаж и квиллинг, — уточнила Оксана Груничева.

Занятия проходят по средам и субботам с 14.00 до 15.00 в корпусе школы № 305, расположенном по адресу: Путевой проезд, д. 10А.

Напомним, что желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в филиал «Алтуфьевский» центра соцобслуживания «Бибирево» по адресу Путевой проезд, дом 20, корпус 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (ео)