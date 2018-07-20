Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds оскорбили корейцев

В субботу в игровом магазине знаменитой королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds появились новые товары. Сразу после этого корейский сайт Bzit обратил внимание на то, что новая маска лётчика украшена символом восходящего солнца. Многие корейцы и китайцы считают этот знак оскорбительным, поскольку он использовался в армии имперской Японии

Вдобавок игроки обнаружили управляемого искусственным интеллектом бота под именем Unit 731. Такое же название носило подразделение японской армии, которое проводило эксперименты над китайскими, корейскими и русскими военнопленными и разрабатывало химическое оружие, в процессе тестирования которого погибло десять тысяч человек.

PUBG Corp принесла извинения и удалила из магазина спорный шлем. Те, кто успел его купить, получили компенсацию. В дальнейшем команда игры обещает внимательнее присматриваться к тому, что попадает в PlayerUnknown's Battlegrounds. Остаётся неизвестным, как разработчики вообще решили выпустить подобный товар, ведь владелец PUBG — южнокорейское издательство Bluehole.